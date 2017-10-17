Irak Cumhurbaşkanı Masum: Bağdat-Erbil krizi referandumdan doğdu

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu gerçekleştirmesinin Bağdat ile Erbil arasında ciddi anlaşmazlıklar doğurduğunu belirtti.

Masum, Kerkük opearasyonuna ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, güvenlik güçlerinin kentteki petrol tesisleri, askeri ve hükümete ait kurumlarda kontrol sağlaması için istisnai askeri ve siyasi gelişmeler yaşandığını belirterek, Kerkük halkının yasalara uyması ve normal hayatlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Masum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peşmerge'nin Kerkük'te güvenlik denetiminin sürmesi, resmi güvenlik ve savunma mekanizmasının parçası olduğu için anayasaya aykırılık teşkil etmiyordu. Ancak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı için yapılan referandum, merkezi yönetim ve IKBY arasında ciddi anlaşmazlıklar doğurdu. Güvenlik güçlerimizi de Peşmerge unsurlarıyla Kürt siviller ve diğerlerinin onuru ve hakkını korumaya ve bu konuda herhangi bir ihlalin yaşanmamasına davet ediyorum."

Diyalog çağrısı

Anlaşmazlığa düşen tarafları (Bağdat ve Erbil) siyasi ve idari sorunları çözmek için acil diyaloğa çağıran Masum, bunun da anayasa esas alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

"Merkezi yönetimle IKBY arasında IKBY'nin tek taraflı referandum ısrarından doğan krizin hafifletilmesi veya çözülmesi için azami çaba harcadık." diyen Masum, Irak'ın birliği ve egemenliğiyle anayasaya bağlı kaldıklarını belirtti.

Masum, konuşmasını şöyle tamamladı: