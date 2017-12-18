Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi: Kuzeydeki kriz derinleşirse bunun yansımaları IKBY ile sınırlı kalmaz

Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kürt vatandaş, geciken maaşların ödenmesi konusunda acil çözüm beklerken, merkezi yönetimle kuzey bölgesel yönetimi arasındaki krizin yansımalarının faturasını ödemeye terk edildi. Kuzeydeki kriz derinleşirse bunun yansımaları IKBY ile sınırlı kalmaz." ifadelerini kullandı.

İki yönetim arasındaki krizin acilen çözülmesi çağrısı yapan Allavi, Süleymaniye ve çevresinde yaşanan gösterilere karşı merkezi yönetimi sorumlu davranmaya çağırdı.

Süleymaniye kent merkezinde bu sabah bir araya gelen bazı öğretmenlerin maaş kesintisi ve yolsuzluk karşıtı gösterisi kısa bir süre içerisinde kitlesel protestoya dönüşmüştü. Göstericiler daha sonra Piremegron kasabasındaki bazı siyasi partilere ait binalar ve kaymakamlık binasını ateşe vermişti. Olaylarda 2 kişi yaralanmıştı.

- IKBY'deki ekonomik kriz

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre, Erbil yönetimi ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti.

Haydar el-İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı fakat Bağdat yönetimi halihazırda bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüzi bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle derinleşti. Erbil yönetiminin resmi verilerine göre, IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.

İbadi yönetimi ise bu sayının gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu memur kaydının merkezi yönetim tarafından yeniden tutulduğunu, bunun tamamlanması halinde ortaya çıkacak gerçek sayıya göre maaşların ödeneceğini ifade ediyor.