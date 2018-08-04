Irak: DEAŞ tehlikesi sürüyor
Irak’ın ABD Büyükelçisi Ferid Yasin, terör örgütü DEAŞ’ın tehlikesinin halen devam ettiğini vurguladı.
- İHA
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Irak'ın Washington Büyükelçisi Ferid Yasin, Irak’ta geçen sene yenilgiye uğramasına rağmen terör örgütü DEAŞ’ın tehlikesinin halan sürdüğünü söyledi. Dünya toplumunun Irak’ın DEAŞ ile mücadelesini saygıyla karşıladığını belirten Yasin “DEAŞ’a karşı büyük mücadele veren Irak, şimdi farklı bir Irak’tır” ifadesini kullandı. Irak’ta geçen yılın sonunda ülkeden tamamen çıkarılmasına rağmen DEAŞ’ın eylemleri hala devam ediyor.
Öte yandan, bugün başkent Bağdat’ta ile Diyala kentinde meydana gelen iki ayrı patlamada 3 kişi yaralandı.
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