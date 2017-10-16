Irak güçleri Kerkük'ün kuzeyindeki petrol şirketini ele geçirdi

İbadi'nin güvenlik toplantısı sonrası harekete geçen Irak ordusu Kerkük'e dün akşam saatlerinde giriş yapmıştı.

Irak ordusundan yapılan resmi açıklamada Kerkük'ün güney girişinin tamamen kontrol altına alındığı duyruldu.

PETROL ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Irak petrol bakanlığından yapılan açıklamada askeri operasyonlara rağmen bölgede petrol ve gaz üretiminin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.

KUZEY PETROL ŞİRKETİ ELE GEÇİRİLDİ

Reuters'ın haberine göre Irak güçleri Kerkük'ün kuzeyinde bulunan ana petrol şirketini ele geçirdi.