Irak güçleri Kerkük'ün kuzeyindeki petrol şirketini ele geçirdi
IKBY'nin sözde referandumu sonrası Kerkük'ü ele geçirmek için harekete geçen Irak hükümeti dün akşam saatlerinde resmi olarak Kerkük operasyonunu başlatmıştı.
İbadi'nin güvenlik toplantısı sonrası harekete geçen Irak ordusu Kerkük'e dün akşam saatlerinde giriş yapmıştı.
Irak ordusundan yapılan resmi açıklamada Kerkük'ün güney girişinin tamamen kontrol altına alındığı duyruldu.
PETROL ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR
Irak petrol bakanlığından yapılan açıklamada askeri operasyonlara rağmen bölgede petrol ve gaz üretiminin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.
KUZEY PETROL ŞİRKETİ ELE GEÇİRİLDİ
Reuters'ın haberine göre Irak güçleri Kerkük'ün kuzeyinde bulunan ana petrol şirketini ele geçirdi.
HAŞD ŞABİ KERKÜK-ERBİL YOLUNU KESMEYE ÇALIŞIYOR
Rudaw'da yer alan habere göre Heşdi Şabi ve Iraklı güçlerin, bazı Kürt taraflarının da yardımıyla Erbil-Kerkük ve Süleymaniye-Kerkük karayolunu ele geçirerek Kerkük’ü IKBY'den koparmaya çalışıyor.
PKK'LI TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENMEYE BAŞLADI
PKK'lı teröristlerin Kerkük'te ağır silahlarla görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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