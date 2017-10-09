Irak hükümeti bir IKBY cep telefonu operatörüne el koymaya hazırlanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrasında, Bağdat'tan bir hamle daha geldi. Irak hükümeti, Kürtlerin sahip olduğu cep telefonu operatörünü kontrol altına almak ve merkezini de Bağdat'a taşımak istediklerini açıkladı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde Cumartesi günü bir araya gelmişti. IKBY ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısında, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı" belirtilmişti.

Ancak daha sonra Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad Hadisi, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil" demişti.