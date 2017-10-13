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Irak İçişleri Bakanlığı Kerkük'e yönelik operasyon iddialarını yalanladı

Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Kerkük'teki askeri operasyon iddiasına ilişkin, oradaki polis güçlerinin varlığını 'DEAŞ sonrası yeniden yerleştirilme' olarak nitelendirerek, kentte askeri operasyonun gerçekleştiğini yalanladı.

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Araci, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük cephesindeki federal polis kuvvetlerinin şimdiki varlığı, bu güçlerin DEAŞ sonrası oraya yeniden yerleştirilmesidir. Bölgede herhangi bir askeri operasyon söz konusu değil." dedi.

Araci, "Bu da, 9 Haziran 2014 (DEAŞ saldırısı) öncesi olan duruma geri dönmektir." ifadesini kullandı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'ün güneyine askeri operasyon başlatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Peşmerge güçleri, Haziran 2014 terör örgütü DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'teki merkezi yönetime bağlı güçlerin bulunduğu noktaları ele geçirmişti.

 
 
 

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