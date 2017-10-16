Irak, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü ve K1 hava üssünü ele geçirdi
Irak ordusunun, Keyvan Askeri Üssü, K1 hava üssü ve Kerkük Kuzey Petrol Şirketi'nde kontrolü sağladığı bildirildi.
- AA
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Kerkük Keyvan Askeri Üssü'nde kontrolü sağlayarak buradaki askeri dağılımı yeniden gerçekleştirdi." denildi.
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağladığı belirtilmişti.
IRAK ORDUSU, KERKÜK KUZEY PETROL ŞİRKETİ'NDE KONTROLÜ SAĞLADI
Irak Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortak güçler, Baba Gürgür Petrol Yatağı ve Kerkük Kuzey Petrol Şirketi'nin tamamında kontrolü sağladı." denildi. Açıklamada ayrıca Kerkük'e bağlı Leylan nahiyesinde de denetimin sağlandığı aktarıldı.
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