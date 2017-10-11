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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi: Irak ordusu saldırı için hazırlık yapıyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük ve Musul'a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurdu.

  • DHA
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'nin Müsteşarlığı'nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük'ün Güney ve Batısı ile Musul'un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Kerkük ve Musul'a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü. Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.

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