Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Bağdat ile ön koşulsuz diyaloğa hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), gayrimeşru referandumdan çıkan sonuçların uygulanmasının "yapıcı diyalog ve sorumlu davranışlara" bağlı olduğunu bildirdi.

IKBY başkanlık ofisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mesut Barzani kısa süre önce kurulan ve bölgede tartışmalara neden olan "IKBY Siyasi Liderliği" bünyesinde yer alan yetkililerle Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya geldi.

Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıda, anayasaya aykırı olarak yapılan referandum ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, referandumdan çıkan sonuçların uygulanmasının (Bağdat) ile yapılacak olumlu diyalog ve sorumlu davranışlara bağlı olduğu ifade edildi.

Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "ön koşulsuz" diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada, Irak merkezi hükümetince uygulanan yaptırımların "anayasaya aykırı" olduğu" öne sürülerek, "bunun sorumsuzca bir davranış olduğu ve siyasi gerilimin kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceği" savunuldu.

Açıklamada ayrıca IKBY Siyasi Liderliği'nin toplantılarına, "IKBY Yüksek Siyasi Komisyonu" adı altında devam edilmesi kararı alındığı aktarıldı.