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Irak meclisi 'bağımsızlık referandumunu' reddetti

Irak meclisi, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği 'bağımsızlık referandumunu' reddetti

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Irak meclisinin, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Şii Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden Ali Safi, "Meclis, Irak Kürdistan referandumunu oy çokluğuyla reddetti." dedi.

Safi, karara karşı çıkan Kürt milletvekillerinin de oturumu terk ettiğini ifade etti.

328 sandalyeli mecliste yapılan oturuma 168 milletvekili katıldı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.

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