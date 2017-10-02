Irak meclisindeki Kürt milletvekilleri meclise geri dönüyor

Irak meclisindeki Kürt milletvekilleri, gayrimeşru referandumdan dolayı yaptırım kararı alan meclise döneceklerini belirtti.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Süleymaniye milletvekili Musenna Emin, yaptığı açıklamada, Kürt milletvekilleri olarak, referandumdan ötürü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) karşı alınan yaptırım kararlarının önüne geçilmesi için Bağdat'a döneceklerini söyledi.

Emin, IKBY'nin çıkarlarına hizmet etmeyen kararların lağvedilmesi için siyasi mücadelelerine meclis çatısı altında devam edeceklerini ifade etti.

Irak meclisi tarafından IKBY'nin aleyhine alınan yaptırım kararlarının Kürt milletvekillerinin katılmadığı özel bir oturumda alındığını söyleyen Emin, yaptırım kararlarının yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

AA muhabirine konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Eşvak Caf, meclise dönme kararını doğrulayarak, IKBY aleyhine alınan kararların tekrar gözden geçirilmesi ve uygulanmaya konulmaması için Bağdat'ta siyasi partilerle görüşeceklerini dile getirdi.

Bağdat'taki yabancı ülkelerin elçileriyle de temasa geçecek

Meclisin aldığı yaptırım kararlarının doğru olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu öne süren Caf, bunun daha iyi bir şekilde izah edilmesi için Bağdat'taki yabancı ülkelerin elçileriyle de temasa geçeceklerini söyledi.

Öte yandan Goran (Değişim) Hareketi'nin eski milletvekili Tavge Ahmed ise Kürt milletvekilleri Bağdat'a dönse bile kararların oy çokluğuyla alınmasından dolayı iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı.