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Irak ordusu IKBY'nin petrol boru hattına saldırdı iddiası

Kürt yetkililer Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı petrol boru hattına saldırdığını duyurdu. Irak ordusu ise çatışmaların yaşandığını doğrulamadı.

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Reuters'a konuşan Kürt yetkililer, Irak ordusunun Musul’un kuzeyindeki Rabia yakınlarındaki Mahmudiye nahiyesinde petrol boru hattına saldırı düzenlediğini ve karşılıklı çatışmaların yaşandığını iddia etti.
 
TÜRKİYE SINIRINA AZ BİR MESAFE KALDI
 
Irak merkezli Kürt basınının iddiasına göre Irak askerlerinin hedefinin Ankara ve Bağdat'ın açmayı planladığı yeni sınır kapısı. Dicle Nehri boyunca ilerleyen birlikler Feys Habur'a ulaştığı, Irak birliklerinin Türkiye sınırına ulaşmasına artık kısa bir mesafe kaldığı iddia ediliyor. 
 

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