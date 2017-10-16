Irak ordusu Kerkük harekatını başlattı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.
- AA
Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.
İBADİ'DEN TALİMAT
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'teki tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi.
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