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Irak ordusu Kerkük'ü ele geçirdi

Irak ordusu Kerkük kent merkezinde kontrolü sağladı. Kerkük Valiliği'ne giren askerler Necmeddin kerim'in makam odasına girip poz verdi.

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Reuters haber ajansı Irak merkezi hükümetinin Kerkük'ü ele geçirdiğini duyurdu. Irak hükümetinin açıklamasına göre, Iraklı güçler kentte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait yönetim binalarını ele geçirdi. Irak ordusunun açıklaması, Kerkük'e yönelik operasyonun başlamasının ardından bir gün içinde kentin ele geçirilmesi anlamına geliyor.  
 
Sosyal medya hesaplarında Irak ordusuna ait birliklerin Kerkük eski valisi Necmettin Kerim'e ait makam odasında bulunduğu görülen fotoğraflar paylaşıldı. Kerim, Irak ordusunun operasyon düzenlemesi durumunda kentte direniş yapılması çağrısında bulunmuştu. 
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in yerine atama yapıldı. Bağdat’tan verilen görevden alma kararını tanımadığını söyleyen ve görevini sürdüren Kerim’in yerine yardımcısı Rakan Said Ali Cuburi göreve vekaleten atandı.
 
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