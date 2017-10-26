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Irak ordusu Peşmergeyi böyle yakaladı

Irak'ın Fırat Nehri üstündeki Zumar bölgesinde Irak ordusu ile peşmerge arasında çatışma çıktı. Sosyal medyada Irak ordusunun gözaltına aldığı 8 peşmergenin diz çökmüş halde fotoğrafı paylaşıldı. Irak güçleri dün, Musul'un kuzeybatısındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağlamıştı.

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Irak'ın kuzeyinde Zumar bölgesinde çatışma çıktı. Çatışma sonrasında Irak ordusu peşmergeleri yakaladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda peşmergelerin diz çökmüş bir halde Irak ordusu askerleri tarafından sorgulandığı görülüyor. 
 
Diz çöktürülen sekiz peşmergenin silahlarına el konuldu.
 
IKBY lideri Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Bağdat yönetiminin Zumar çevresine tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor.
 
Yerel kaynaklar ayrıca, Zumar'daki çatışmaya Şii milisler Haşdi Şabi'nin de katıldığını aktarıyor.
 
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Suriye hududundaki Rabia Sınır Kapısı'ndan Mahmudiye beldesine doğru harekete geçtiği ifade edildi.
 
Açıklamada, Peşmerge güçlerinin Ayn Uvays köyünde Haşdi Şabi'ye ait 2 tankı kullanılamaz hale getirdiği ileri sürüldü.
 
Haşdi Şabi ve Irak güçlerinin hedefinde, Rabia Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan Duhok vilayeti sınırındaki Suriye'ye açılan gayriresmi Fişhabur geçiş güzergahı olduğu iddia edildi.

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