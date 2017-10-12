Irak ordusundan 3 bin kişilik birlik Kerkük sınırında

IKYB de, Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla, Hazır bölgesinde, Duhok ve Erbil´den Musul´a giden 2 ana yolu kapattı.

Bağdat ve Musul yönlerinden Kerkük'e uzanan ana yollar, ağır makinalı silahlar ile donatılmış "kontrol noktaları" bulunuyor. Bu kontrol noktalarından bazıları yalnızca Peşmerge kontrolündeyken, bazıları ise Haşdi Şabi ordusunun Türkmen ve Peşmerge güçlerinin ortak kontrolünde bulunuyor.