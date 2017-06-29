Irak televizyonu, DEAŞ'ın çöktüğünü duyurdu
Irak devlet televizyonu, Musul operasyonunun bittiğini ve DEAŞ'ın mağlup edildiğini ilan etti
- AA
Irak devlet televizyonundan verilen haberde, "Irak'ta hurafe (yalan, hayal) devleti çöktü." denildi.
Irak güçlerinin Musul'da 2014 yılında DEAŞ ele başı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği Büyük Nuri Camisi'ne girdiği duyurulmuştu.
Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran'da Büyük Nuri Camii ve minaresini patlatarak havaya uçurmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.