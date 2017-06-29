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Irak televizyonu, DEAŞ'ın çöktüğünü duyurdu

Irak devlet televizyonu, Musul operasyonunun bittiğini ve DEAŞ'ın mağlup edildiğini ilan etti

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Irak devlet televizyonundan verilen haberde, "Irak'ta hurafe (yalan, hayal) devleti çöktü." denildi.

Irak güçlerinin Musul'da 2014 yılında DEAŞ ele başı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği Büyük Nuri Camisi'ne girdiği duyurulmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran'da Büyük Nuri Camii ve minaresini patlatarak havaya uçurmuştu.

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