ITC Başkanı Salihi: Kerkük valisinin yerine ivedilikle başka bir ismin atanması gerekiyor
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Irak Meclisi tarafından görevden alınan Kerim'in yerine en kısa sürede başka bir ismin atanmasını talep etti.
- AA
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, kısa bir süre önce Irak Mesclisi'nin kararıyla görevinden azledilen Kerkük Valisi Necmedin Kerim'in yerine ivedilikle başka bir ismin atanmasını istedi.
Salihi Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, kentin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirterek "Kerkük'e ivedilikle bir vali atanması gerektiğini" ifade etti.
Görevden alınan Kerim'in koltukta oturmasının "yasal olmadığını" kaydeden Salihi, "Bağdat tarafından görevden alınan Kerim'in kararları artık geçersizdir."dedi.
Kerkük İl Meclisi'nde üye sayısı bazında çoğunluğu oluşturan Kürtlere çağrıda bulunan Salihi, en kısa zamanda bir vali adayı göstermeleri gerektiğini söyledi.
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