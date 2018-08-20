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Irak Türkmen Cephesi'den sivil itaatsizlik çağrısı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) seçim sonuçlarının Federal Mahkeme tarafından onaylanmasının Türkmenlere karşı etnik ayrım olduğunu belirterek, destekçilerine sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

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Kerkük'te, ITC çatısı altındaki partilerin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında üye Ahmed el-Beyati tarafından ITC'nin yazılı açıklamasını okudu.
 
Açıklamada, Federal Mahkeme de dahil yargı erkinin, özellikle Kerkük'te kesin delillerle gösterilen seçimdeki hile ve hackerlık faaliyetleri konusundaki yüzlerce şikayet hakkında gerekeni yapmadığı, bunun da seçim sonuçlarının düzeltilmemesine neden olduğu kaydedildi.
 
"Sonuçların onaylanması, Türkmenlerin uzun yıllardır maruz kaldığı yok sayma ve baskı yoluyla bir ayrım olarak nitelenebilir." denilerek, Türkmen topluluğunun bu sonuçları kesin olarak reddettiğini göstermek ve çalınan oylarını geri almak için sokaklara inerek, sivil itaatsizlik ve barışçıl eylemler düzenleyeceği ifade edildi.
 
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine çalındığını belirtmiş ve oyların elle yeniden sayılmasını istemişti.
 
Tartışmalar üzerine oylar yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.
 
Kerkük’te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi ise üçüncülüğü elde etmişti.

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