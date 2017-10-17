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'Afrika’da terör büyümeye devam ediyor'

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Temsilcisi Büyükelçi Catherin Mwangi, “Afrika ülkelerinin, terörle mücadeledeki çabalarını kıtanın belirli bölgelerinde iki katına çıkarmaları gerekiyor.” dedi.

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Merkezi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan Pan Afrika Parlamentosunun (PAP) 5. Toplantısı çerçevesinde “Afrika’da terör, barış, savaş ve güvenlik” konulu oturum düzenlendi.
 
Mwangi, oturumda yaptığı konuşmada Afrika’da terörün tırmandığını dile getirerek, “Afrika’da terör büyümeye devam ediyor. Afrika ülkeleri, kıtada çatışmaların ve terörün son bulması için daha fazla çaba göstermeli.” ifadelerini kullandı.
 
Afrika kıtasındaki birçok ülkenin terör gruplarının hedefinde olduğuna işaret eden Mwangi, “Çad, Kamerun, Nijer, Nijerya gibi ülkelerde çatışmalar devam ediyor. Somali, Kenya ve Mali gibi ülkeler ise terör örgütleri tarafından hedef alınıyor.” diye konuştu.
 
Afrika ve dünyada terör ile mücadele için büyük bir sabırla çabalamak gerektiğini vurgulayan Mwangi, "Teröre karşı çabalarımızı çoğaltmalı ve teröre karşı savaşımızda büyük bir sabır göstermeliyiz. Terörle mücadelede kapsamlı bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. Şiddetin, aşırılıkların ve radikalleşmenin temel nedenleri üzerine daha da fazla çalışmalıyız.” dedi.

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