Irak'ta 48 DEAŞ üyesi öldürüldü

Irak'ın Musul ve El-Enbar vilayetlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi 48 kişinin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cebbar Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un Telafer ilçesinin batısında yer alan Ali Hüseyin köyü yakınında DEAŞ'a operasyon düzenlendiğini söyledi.

Hasan, operasyonda 26 militanın ölü olarak ele geçirildiğini ve öldürülenler arasında örgütün, Irak ve yabancı uyruklu üst düzey yöneticilerinin de olduğunu aktardı.

- Enbar'ın batısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Öte yandan, Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Hücresinden yapılan açıklamada, Irak güçlerinin Enbar'ın batısında yer alan Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattığı operasyonda 22 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, operasyonda ayrıca 4 bombalı araç ile 443 patlayıcının imha edildiği ve 75 kilometrelik alanın patlayıcı ve mayın tuzaklarından temizlendiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı da Reyhane nahiyesinin DAEŞ'ten kurtarıldığını açıkladı.

Irak devlet televizyonu, dün sabah saatlerinde Enbar'ın batısında yer alan Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlatıldığını duyurmuştu.