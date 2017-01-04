Irak'ta askeri helikopter düştü
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Beyci'de askeri bir helikopterin düştüğü bildirildi.
- SALAHADDİN (AA)
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Beyci'de askeri bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı bir helikopter, teknik arıza nedeniyle Beyci'de düştü." denildi.
Açıklamada, helikopterde kaç kişinin olduğu ile ölü veya yaralı bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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