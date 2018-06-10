Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

Diyala'da görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Diyala kentine bağlı Halis ilçesinde bulunan bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.'' dedi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğunu, dükkanların camlarının kırıldığını aktaran Şumari, "Pazar yerine önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirildiğini düşünüyoruz. Saldırının faillerinin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattık." diye konuştu.

Şumari ayrıca söz konusu saldırının askeri anlamda tamamen sona eren terör örgütü DEAŞ'ın kentin çevresinde gizlenen az sayıdaki unsurları tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini ifade etti.