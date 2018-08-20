Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta koalisyon güçlerine ait uçak düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadele operasyonları kapsamında görev yapan uçağın" dün gece düşmesi sonucu koalisyon güçlerinden bir askerin öldüğü, olayda yaralananların da olduğu belirtildi.

Uçağın düşman ateşiyle düştüğü yönünde göstergeler bulunmadığı ifade edilen açıklamada, olayın ardından koalisyon güçlerinin yaralı askerlere hemen müdahale ettiği, 3'ünün, daha iyi bir tedavi için tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın tipi, askerlerin uyruğu ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan dün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA