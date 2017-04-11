Irak'ta koalisyon yine sivilleri vurdu
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Irak'ın Musul kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında 'yanlışlıkla' sivilleri vurması sonucu aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak Terörle Mücadele Biriminde görevli Teğmen Yahya Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sekek bölgesine düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurduğunu söyledi. Hamid, söz konusu saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Uluslararası koalisyondan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
KUYUDAN SU ÇEKEN SİVİLLERE HAVAN TOPU
Öte yandan, Ninova Operasyonlar Komutanlığından Albay Ahmed el-Ceburi, Musul'un batısındaki Er-Risale semtine havan topları düşmesi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin yaralandığını belirtti.
Ceburi, havan toplarının düştüğü sırada sivillerin bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalıştığını ifade etti.
Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.
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