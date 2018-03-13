Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta mescide bombalı saldırı düzenlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin vilayetindeki bir mescide bombalı saldırı düzenlediği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, vilayetin merkez kenti Tikrit'e bağlı Alem kasabındaki Mustafa Mescidi'ne sabahın erken saatlerinde saldırı düzenlendiğini belirtti.

Cuburi, içerisine terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescidin, daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Mustafa Mescidi, Tikrit ve Kerkük'ü birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Elazığ’da öğrenciler İstiklal Marşı´nı işaret dili ile okudu

Elazığ’da öğrenciler İstiklal Marşı´nı işaret dili ile okudu

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Trafikten men mi edilecek?

Trafikten men mi edilecek?

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA