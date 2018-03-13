Irak'ta mescide bombalı saldırı düzenlendi
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Salahaddin vilayetindeki bir mescide bombalı saldırı düzenlediği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
- AA
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, vilayetin merkez kenti Tikrit'e bağlı Alem kasabındaki Mustafa Mescidi'ne sabahın erken saatlerinde saldırı düzenlendiğini belirtti.
Cuburi, içerisine terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yerleştirilen mescidin, daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.
Mustafa Mescidi, Tikrit ve Kerkük'ü birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alıyor.
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