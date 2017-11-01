Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta silahlı gruplar seçime katılmayacak

Irak'ta, gelecek yıl düzenlenecek genel seçime silahlı kanadı bulunan parti ve grupların katılmayacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ta, gelecek yıl düzenlenecek genel seçime silahlı kanadı bulunan parti ve grupların katılmayacağı bildirildi.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, genel seçimin 2018 yılı Mayıs ayında yapılması ve silahlı kanadı bulunan siyasi parti ile grupların seçimlere katılmaması kararı alındığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi'de, düzenlediği basın toplantısında, Haşdi Şabi'nin güvenlik mekanizmasına bağlı kurum olduğuna ve bunların siyasete (seçime) katılmayacağına dikkati çekerek, "Askeri kurumlarla siyaseti ayırmak lazım." dedi.

Irak'taki tüm sınır kapılarının sadece merkezi hükümet tarafından kontrol edileceğini vurgulayan İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Türkiye arasındaki Habur ile Fişhabur Sınır kapılarında ülke bayraklarını göndere çektiklerini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cevizlibağ'da feci kaza...Otomobil metrobüs yoluna girdi: 2 yaralı

Cevizlibağ'da feci kaza...Otomobil metrobüs yoluna girdi: 2 yaralı

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA