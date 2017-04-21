'Bağımsız Kürdistan siyasi tsunami yaratır'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık referandumunun hazırlıkları başlatılırken Irak'ta iktidardaki Şii İttifakı'nın etkili lideri Ammar El Hakim, "Bağımsız bir Kürdistan tüm bölgede hissedilecek siyasi bir tsunami yaratır" dedi.

Rudaw English'in haberine göre Mısır'daki On Live Tv'ye konuşan Hakim "Bu Arap bölgelerine yayılacak, Sünni ve Şii bölgelerde bu tarz bölgeler yaratma konusunda eğilimler olacak ve çağrılar yapılacak. Irak'ın 5'e, 6'ya, 9'a ya da 15'e ayrılması Irak sınırında sonlanmayacak. Bu siyasi tsunami tüm bölgeye yayılacak. Ve tehlikeli dönüşümlere şahit olunacak. Bu nedenle Irak'ın çevresindeki Arap ya da İslam ülkelerinin bu yolu takip etmelerinin çıkarlarıyla uyuştuğunu düşünmüyorum" dedi.