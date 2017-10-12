Irak'tan Barzani'nin isteklerine cevap!

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) görüşmek için bir dizi ön şart sıraladı.

Irak hükümetinin sözcüsü, IKBY’nin öncelikle "ülkenin birliğini kabul etmesi" gerektiğini vurguladı. "Bölgedeki yerel yöneticiler federal hükümet özellikle petrol ihracatı, güvenlik ve sınır koruma konularında hakimiyetini kabul etmeli" dedi. Bunların diyalog için ön şart olduğunun altını çizdi.

BARZANİ'NİN İSTEKLERİ

Gece yayımlanan açıklamada Erbil yönetimi havaalanları, sınırlar ve bankalarla ilgili konuları Bağdat'la görüşmek istediğini duyurmuştu. Açıklamada, "Bu toptan cezadan kaçınmak için, [Irak Başbakanı] Haydar İbadi'yi tekrar davet ediyoruz. Irak Anayasası çerçevesinde her türlü diyalog ve müzakereye hazırız" ifadesi kullanılmıştı.

Geçen ayki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat yönetimi IKBY'yi izole etmeye çalışıyor. IKBY'deki dış uçuşları ve bölgedeki bankalara döviz satışını yasaklayan Irak merkezi yönetimi, Erbil'den sınır kapılarının kontrolünü de istedi.

Irak Merkezi Hükümeti'nin yayınladığı ültimatom kapsamında sınır kapıları, petrol sahaları ve havalimanlarının devri öncelik taşıyor.