Irak'tan Suriye'ye 'Kimyasal silah' tepkisi
Irak, Esed rejiminin kimyasal saldırısının yönlenelik yaptığı açıklamada Suriye'yi kınadı ve bu tür silah kullananların cezalandırılmasını istedi
- AA
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınadığı ve bu tür silah kullananların cezalandırılması için uluslararası toplumun harcadığı çabayı desteklediği vurgulandı.
Acil alınan tedbirler ve müdahalelerin, terörle mücadelede özellikle de Irak'ta terörün kökünü kazımak için harcanan çabaları olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Suriye krizinin sona erdirilmesi için kapsamlı bir plan olmaksızın sahada gerginliğin tırmandırılmasından endişe duyulduğu kaydedildi.
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