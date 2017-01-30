İran 4 genci daha idam etti

İran hükümeti “silahlı gruplara üye olmak” iddiasıyla 4 genci asarak idam etti. Cumartesi günü ise 2 genci aynı suçtan idam etmişti.

Ocak ayından itibaren İran’da idam edilen kişi sayısı böylece 87’ye ulaşmış oldu.

Molla rejiminin halkı korku ve ölümle sürekli tehdit ettiği, sünni gençleri çeşitli bahanelerle idam ederek bölgenin demografik yapısını değiştirmek istediği iddia ediliyor.

İRAN, İDAM LİSTESİNDE İKİNCİ SIRADA

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'a (Uluslararası Af Örgütü) göre İran, geçen yıl 977 kişiyi idam etti.

İnsan hakları kuruluşları, yargılamaların adil yapılmadığını belirterek idamları eleştiriyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl dünyada en çok idam cezası Çin'de infaz edildi.

1000'den fazla kişinin idam edildiği Çin'i sırasıyla, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan izliyor.