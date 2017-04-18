İran Basra Körfesine üs kuruyor

İran Deniz Kuvvetleri Amirali Habibullah Seyyari dün İran haber ajansı Tasnim'e yaptığı açıklamada ülkesinin Güneydoğu'sunda kalan Beluşistan bölgesine Basra Körfezi'ndeki gemi hareketlerini gözetlemek için bir askeri üs kurulacağını ifade etti.

İran-Pakistan sınırına yakın bir bölgede kurulacak askeri üssün Basra Körfezindeki hareketliliği gözetlemek için kurulacağı belirtilirken Amiral Seyyari, "Şuana kadar Basra Körfezi'ndeki istihbarat ağımız çok zayıftı. Kendi sularımızda veya uluslararası sularda gerçekleşen olayları takip edemiyorduk. Askerin üsün kurulmasıyla istihbarat ağımızı güçlendireceğiz" dedi.