İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alakasından büyük memnuniyet duyuyor

İran'da 28 Aralık gecesi zamları protesto amacıyla başlayan ancak kısa süre içerisinde dış müdahale ile rejim karşıtı gösterilere dönüşen kitlesel eylemler sona eriyor. Başta başkent Tahran sokakları olmak üzere ülkenin dört bir yanına iki gündür sakin. Hatta meydanlar rejimi destekleyenlerle doluyor. Tahran'a indiğimizden itibaren de hiçbir sıra dışılığa rastlayamadık. Ancak konuşma fırsatı bulduğumuz buranın sakinleriyle ve meslektaşlarımıza göre ülkenin bir numaralı gündem maddesi; sokağa çıkanlar ve yurt dışından yapılan açıklamalar.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ

Tahran radyosundan Veysel Haydari, "İran'da ekonomik sorunlar var. Geçim sıkıntısı Amerika'da da var Avrupa'da da var. Orada eylem olduğunda kimse o ülkelerin rejimini tartışmaya açmıyor. Ama İran'da insanlar sokağa çıkınca, Batı basını hemen rejimin meşruiyetini sorguluyor" dedi. "Aynı şeyin Türkiye için de geçerli olduğunu hissediyoruz. Takip ettiğimiz kadarıyla en küçük bir kıvılcımda, aynı basın kuruluşları Türk hükümetini sorgulamaya kalkıyor" diyen Hayderi, "Bunun için Türkiye'den gelen destek bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu. Azadi Meydanı'nda tanıştığımız esnaf Behram Bagheri, "Sokağa çıkanların kim olduğu net değil. Belli bir grup değiller. Ama ekonomik itirazlar dile getirmelerini anlıyoruz. Hükümet de buna kulak veriyor" dedi. "Mesela tepkilerden sonra zamlar geri çekildi" şeklinde durumu anlatan Bagheri, "Ortalık bir anda çok hızlı bir biçimde karıştı. Bence karıştırıldı" diyerek göstericiler hakkındaki şüphelerini dile getirdi.

BASINDAN BÜYÜK İLGİ

Gösterilerin hayatı pek de etkilemediği Tahran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ise bir hayli yankı uyandırmış. İki ülke arasındaki ilişkileri takip eden gazeteci Kasım Alcan ile konuştuk. "Hem bürokratlar hem halk Erdoğan'ın alakasından büyük memnuniyet duyuyor. Akademisyeninden esnafına sokakta, 'İki ülkenin de kaderi birbirine benziyor. İki ülke de dışarıdan gelen oyunlara karşı birbirine destek oluyor. Eğer İran ve Türkiye yan yana durursa hiçbir dış güç bölgeye nüfuz edemez' görüşü hakim" diyen Alcan "Erdoğan'ın desteği halkın gözlerini doldurdu. Bunlar bizi çok sevindiren gelişmeler" ifadelerini kullandı. "Türkiye'de hain FETÖ darbesi olurken, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye'yle irtibatı hiç koparmadı ve sürekli olarak desteklerini iletti. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zarif'e teşekkür etmişti" diyen Kasım Alcan "Aynı desteğin bu protestolar zamanında Erdoğan'dan Tahran'a gelmesi burada büyük bir minnettarlıkla karşılandı" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın İran rejimine verdiği destek ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği telefon konuşması İran basınında da geniş yankı uyandırdı.(Sabah)