Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran destekli Husiler Muha'dan çıkarıldı

Arap koalisyon güçleri ve Yemen güçlerinin ortak saldırısıyla Ta’izz bölgesinin batısında yer alan Muha şehri İran destekli Husilerden temizlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen Genelkurmay Başkan yardımcısı Ahmed Seyf Yafi’i bugün Cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi’yi arayarak şiddetli çatışmalar sonucunda İran destekli Husilerin Muha'dan çıkarıldığını bildirdi.

Al- Arabiya’nın haberine göre Yemen Kuvvetleri ,Koalisyon Güçleri ve Suudi Topçuların katılımıyla Muha’ya büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında Husiler Yemen’in “Hars” ve “Midi” bölgesine doğru 40 km kadar geri çekilmek zorunda kaldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA