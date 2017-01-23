İran destekli Husiler Muha'dan çıkarıldı
Arap koalisyon güçleri ve Yemen güçlerinin ortak saldırısıyla Ta’izz bölgesinin batısında yer alan Muha şehri İran destekli Husilerden temizlendi.
Yemen Genelkurmay Başkan yardımcısı Ahmed Seyf Yafi’i bugün Cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi’yi arayarak şiddetli çatışmalar sonucunda İran destekli Husilerin Muha'dan çıkarıldığını bildirdi.
Al- Arabiya’nın haberine göre Yemen Kuvvetleri ,Koalisyon Güçleri ve Suudi Topçuların katılımıyla Muha’ya büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında Husiler Yemen’in “Hars” ve “Midi” bölgesine doğru 40 km kadar geri çekilmek zorunda kaldı.
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