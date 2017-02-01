İran, füze denemesini doğruladı
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan İran'ın balistik füze denemesi yaptığını doğruladı. Ancak Dehkan son füze denemesinin nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini belirtti.
Tasnim haber ajansının haberine göre, İran daha önce bu yönde ABD'den gelen iddiayı doğruladı.
Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan son balistik füze denemesinin İran'ın P5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal etmediğini belirtti.
Dehkan " Son deneme bizim planlarımıza göre gerçekleşti ve yabancıların savunmamızla ilgili konulara karışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
ABD medyasına konuşan adı açıklanmayan bir yetkili İran'ın pazar günü denemesini yaptığı orta menzilli balistik füzesinin yaklaşık 1000 km yol katettikten sonra patlayarak başarısız olduğunu öne sürmüştü.
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