İran İnsan Hakları Örgütü İran'da sadece Ocak ayı içerisinde 90'dan fazla kişinin uyuşturucu kullanmak veya satmak suçundan idam edildiğini iddia etti.

Resmi rakamlar şuana kadar 19 kişinin idam edildiğini söylese de Örgüt idamların ülkenin çeşitli bölgelerinde gayr resmi olarak gerçekleştiğini ileri sürdü.

İdamların çoğunu uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı suçları teşkil ediyor.Yine örgütün iddiasına göre İdamlar arasında 6 mollanın ve reşid olmayan 2 çocuğun da ismi yer alıyor.

Mayıs ayında icra edilecek belediye seçimlerinin yaklaşmasıyla idamların daha da arttığını iddia eden örgüt idamların başlangıç olduğunu belirtti. Örgüt, Tahran yönetimiyle diplomatik ilişki içerisinde olan devletleri bu idamlara biran önce dur demeye davet etti.

İran İnsan Hakları sözcüsü Mahmud Amiri, "İran'ın idamlarda bu kadar cesur davranmasının nedeni uluslararası devletlerin sessiz kalmasıdır" dedi.

2016 yılı içerisinde yüzlerce kişinin uyuşturucudan idam edildiğini belirten İran İnsan Hakları Örgütü, halen 5000 kişinin hapishanelerde uyuşturucu suçundan yattığını ifade etti.