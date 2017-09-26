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İran IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarında karşılıklı geçişlerin sürdüğü bildirildi.

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İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarında karşılıklı geçişlerin sürdüğü bildirildi.
 
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi Pukmedia'ya konuşan Başmak Sınır Kapısı Müdürü Ezver Mahmud, İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine sınır kapılarını kapattığına dair açıklamanın doğru olmadığını belirtti.
 
Mahmud, "İran ve Kürdistan bölgesi arasındaki sınırda geçişler ve ticari alışveriş gayet normal." dedi.
 
Sınırın kapatılmasına ilişkin İran tarafından herhangi bir talimatın ellerine ulaşmadığını da dile getiren Mahmud, ellerindeki bilgilere göre İran'ın sınırı kapatma niyetininde olmadığını da sözlerine ekledi.
 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." demişti. 
 

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