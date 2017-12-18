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İran, IKBY ile tüm sınırları yeniden açtı!

İran, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ardından kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sınır geçişlerini yeniden tamamen açtığını duyurdu.

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Açıklamayı İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi yaptı. Kasımi, ekim ayında Başmak sınır kapısının çalışmaya başlamasının ardından Hacı Umran ve Pervezhan sınır kapılarının da açıldığını belirtti.

Ancak Kasımi bu 2 sınır kapısının tam olarak hangi tarihte yeniden açıldığını söylemedi.

İran, IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından bölge ile olan tüm sınır kapılarını kapatmıştı.

Irak federal güvenlik güçleri 'anayasaya aykırı' ilan edilen referandum sonrası tartışmalı bölgelerdeki petrol alanlarının konrolünü eline almıştı. Irak Başbakanı Neçirvan Barzani bu ay başında yaptığı açıklamada Irak hükümetinin kararına 'saygı duyduklarını' açıklamış ve sınırlar konusunda federal hükümetle sorun yaşamadıklarını belirtmişti. Federal hükümet IKBY'den tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının konrolünü teslim etmesini istemişti.

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