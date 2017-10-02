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İran, Irak sınırına tank ve top konuşlandırıyor

IKBY, İran'ın Irak sınırına tank ve top konuşlandırdığını iddia etti

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililere göre, İran, Irak sınırının IKBY kısmına tank ve top konuşlandırdı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakın yayın organı Rudaw da, İran ordusu ve Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin İran’ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Habere göre, tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler katıldı. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.
 
İran ordusu, tatbikatın ilk aşamasını 25 Eylül’de IKBY’de yapılan gayrimeşru referandumundan 1 gün önce düzenlemişti.
 
 

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