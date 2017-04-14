Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran nüfusu 79.9 milyon oldu

İran nüfusu yapılan son sayımda 79 milyon 926 bin 270 kişi olarak ilan edildi. Nüfusun yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u ise kadın.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

  Yüzde 48.8’lik bölümünün internet üzerinden yapıldığı nüfus sayımı sonuçlarına göre çarpıcı veriler elde edildi. Nüfus sayımı rakamlarına göre Tahran 13 milyon 267 binlik nüfusu ile İran'ın en kalabalık kent , 58 bin 346 kişilik nüfusu ile İlam ise en sakin kent unvanına sahip oldu.
 
  Sayım rakamlarına göre 24 milyon 196 bin 35 hane mevcut . Son 5 yıldaki nüfus artış hızı yüzde 1.24, yani yıllık olarak 955 bin 320 kişi olarak tespit edildi.
 
  Okuma yazma oranı 6 yaş üstü nüfusta yüzde 90.9, 10-49 yaş nüfusta ise yüzde 94.7 olarak kayıtlara geçti.
 
  Yine sayım sonuçlarına göre; son 5 yıl zarfında boş mesken sayısı 1 milyon 660 binden 2 milyon 580 bine ulaşırken, 24 milyon 617 bin kişinin kiracı olarak ikamet ettiği belirlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA