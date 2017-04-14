İran nüfusu 79.9 milyon oldu
İran nüfusu yapılan son sayımda 79 milyon 926 bin 270 kişi olarak ilan edildi. Nüfusun yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u ise kadın.
- İHA
Yüzde 48.8’lik bölümünün internet üzerinden yapıldığı nüfus sayımı sonuçlarına göre çarpıcı veriler elde edildi. Nüfus sayımı rakamlarına göre Tahran 13 milyon 267 binlik nüfusu ile İran'ın en kalabalık kent , 58 bin 346 kişilik nüfusu ile İlam ise en sakin kent unvanına sahip oldu.
Sayım rakamlarına göre 24 milyon 196 bin 35 hane mevcut . Son 5 yıldaki nüfus artış hızı yüzde 1.24, yani yıllık olarak 955 bin 320 kişi olarak tespit edildi.
Okuma yazma oranı 6 yaş üstü nüfusta yüzde 90.9, 10-49 yaş nüfusta ise yüzde 94.7 olarak kayıtlara geçti.
Yine sayım sonuçlarına göre; son 5 yıl zarfında boş mesken sayısı 1 milyon 660 binden 2 milyon 580 bine ulaşırken, 24 milyon 617 bin kişinin kiracı olarak ikamet ettiği belirlendi.
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