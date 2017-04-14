İran nüfusu 79.9 milyon oldu

Yüzde 48.8’lik bölümünün internet üzerinden yapıldığı nüfus sayımı sonuçlarına göre çarpıcı veriler elde edildi. Nüfus sayımı rakamlarına göre Tahran 13 milyon 267 binlik nüfusu ile İran'ın en kalabalık kent , 58 bin 346 kişilik nüfusu ile İlam ise en sakin kent unvanına sahip oldu.

Sayım rakamlarına göre 24 milyon 196 bin 35 hane mevcut . Son 5 yıldaki nüfus artış hızı yüzde 1.24, yani yıllık olarak 955 bin 320 kişi olarak tespit edildi.

Okuma yazma oranı 6 yaş üstü nüfusta yüzde 90.9, 10-49 yaş nüfusta ise yüzde 94.7 olarak kayıtlara geçti.

Yine sayım sonuçlarına göre; son 5 yıl zarfında boş mesken sayısı 1 milyon 660 binden 2 milyon 580 bine ulaşırken, 24 milyon 617 bin kişinin kiracı olarak ikamet ettiği belirlendi.