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İran: Nükleer anlaşmadan çekilebiliriz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin çekilmesi durumunda nükleer anlaşmadan İran'ın da çekilebileceğini söyledi.

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New York’ta Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi durumunda kendilerinin de çekilebileceğini ifade etti. 
 
ABD Başkanı Donald Trump 72. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran anlaşmasının ABD’nin imza attığı tarihteki en kötü ve tek taraflı anlaşma olduğunu ve bu anlaşmanın ABD’liler için utanç kaynağı olduğunu belirtmişti.
 
İran, ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri ile 14 Temmuz 2015’de nükleer anlaşma imzalamıştı.
 
Anlaşmaya göre İran, uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjleri 3’te 2 azaltıp elindeki uranyum stokunu 300 kg’a indirmeyi ve plütonyum üreten ağır su reaktörünü sökmeyi kabul ederken, uluslararası toplum da bu uygulamaları sonrası İran’a yönelik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

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