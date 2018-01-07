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İran parlamentosu protestoları görüşecek

İran parlamentosu, Meşhed kentinde başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların nedenini görüşmek üzere özel oturumla toplanıyor.

  • İHA
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İran’da Meşhed’de başlayan protesto gösterileri ülke geneline sıçramış ve dünya gündeminin de ilk maddesi olmuştu. İran parlamentosu, kısa sürede devlet karşıtı eylemlere dönen gösterilerin nedenini görüşmek üzere toplanıyor. Parlamentonun bugün gerçekleştireceği özel oturuma İçişleri Bakanının yanı sıra Gizli Servis Başkanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri de katılacak.

Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının ardından bir basın açıklaması yayınlanacak. 28 Aralık’ta Meşhed’de ekonomik nedenlerle başlayan gösteriler kısa sürede devlet karşıtı eylemlere dönüştü. Başkent Tahran’ın yanı sıra diğer kentlere de sıçrayan eylemlerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti. Eylemler sırasında Instagram, Telegram gibi sosyal medya hesaplarına sınırlandırma getirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden protestoları destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.

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