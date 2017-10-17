'İran stratejisinde Avrupalı müttefiklerle yakın işbirliği yapılmalı'

ABD Başkanı Trump'ın yeni İran stratejisi ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

İran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalmadığını ve terörü desteklediğini belirten Trump, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada "Nükleer anlaşmadan tamamen çekilmek büyük bir ihtimal" ifadelerine yer vererek Tahran yönetimini tehdit etmişti.

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme tehdidine karşılık İngiltere, Fransa ve Almanya Trump karşıtı ortak bildiri yayınlamış ve nükleer anlaşmanın devamının önemini vurgulamıştı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker gazetecilere verdiği demeçte başkan Trump'ı Avrupalı müttefikleriyle yakın işbirliği yapmaya çağırdı.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında ise nükleer anlaşmanın desteklenmesi çağrısı yenilenirken, anlaşmanın başarısız olması durumunda bölgesel barış için ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.