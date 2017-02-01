Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: Trump, siyaset konusunda acemi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında İran'ın da olduğu nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklama kararıyla ilgili, 'Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyasete yeni başlamış kişilerin yapacağı bir iştir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'daki bir törende konuşan Ruhani, ABD'nin vize yasağına tepki göstererek, Trump yönetiminin siyaset konusunda "acemi" olduğunu söyledi.

Ruhani, "Bugün halkları ayırma günü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine girdiler. Kendileri için bu tamamen yeni dünyayı anlayana kadar hem kendilerine hem de başkalarına zarar verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın kararının İran halkını hedef aldığını savunan Ruhani, "Böylece ABD yönetiminin, İran devletine karşı oldukları ancak İran halkını destekledikleri yönündeki iddiasının da yalan olduğu kanıtlandı." ifadesini kullandı.

Ruhani, "Halkları ayırmak için duvar örme dönemi geçmiştir. Gün iletişim günüdür. Birkaç aylık vize kısıtlaması halklar arasındaki ilişkiyi koparamaz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı: FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim konusundaki hassasiyetlerini istismar etti

Cumhurbaşkanı: FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim konusundaki hassasiyetlerini istismar etti

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

İşte il il Türkiye nüfusu

İşte il il Türkiye nüfusu

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA