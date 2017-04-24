İran ve Çin anlaştı

İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) ile bir Çinli şirket arasındaki anlaşma Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran temsilcisi Rıza Necefi, "İmzalanan anlaşma oldukça önemli ve İran Çin'le oldukça güzel bir işbirliği sürdürüyor. Bu işbirliğinden iki tarafın da faydalanacağı çok şeyin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çin ve İran, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl başında Tahran'ı ziyaret ettiği sırada Arak ağır su reaktörünün modernizasyonu ve 100 megawattlık elektrik santrallerinin inşası konusunda anlaşmaya varmıştı.