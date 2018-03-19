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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.      

       

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