İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

<p> Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı. </p> <p> </p>
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