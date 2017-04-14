İran’da bir ‘devin’ mezarı bulundu

İran’ın batısındaki Luristan bölgesinde, ilk tahminlere göre Sasani dönemine ait eski bir mezar tespit edildi. Bilim adamları, ayrıca Ahameniş İmparatorluğu ve Part Krallığı dönemlerine ait eserler de buldu.

Arkeologlar ekibinin başkanı Ata Hasanpur, “Luristan bölgesinin Çia Sabz ilçesindeki kazıntıların son gününde Ahameniş dönemine ait nesneler bulundu. Bu nesneler Luristan bölgesinde bulunan Ahameniş İmparatorluğu (MÖ 705-330) dönemine ait ilk eserler oldu” dedi.

2 METREDEN UZUN OLDUĞU TAHMİN EDİLEN BİR İNSANA AİT MEZAR BULUNDU

Hasanpur, “Ayrıca Çia Sabz’ın kuzeyinde uzunca bir taş levhanın örttüğü ve dört kerpiç duvarı olan bir mezar bulundu. Mezarın uzunluğu 2 metre 25 santim olduğundan buraya gömülen insanın boyunun 2 metreyi aştığını düşünüyoruz. Mezarın yanında, Sasani dönemine ait çok sayıda seramik ürün tespit edildi ama net tarihi sadece radyokarbon analizden sonra verebiliriz” ifadelerini kullandı.

​Arkeologlar ‘devin’ mezarı yanında ayrıca çocuklara ait eski bir mezarlık da tespit etti.

Kazıntıların son günlerinde ayrıca bir deponun ve yiyecek saklamak için kullanılan 2 kabın bulunduğunu aktaran Hasanpur, “Kapların içeriği, ek analizler için laboratuvara gönderildi. Depo, Part Krallığı döneminde bu bölgenin sakinleri tarafından kullanılıyordu” diye konuştu.