İran'da rejim karşıtı açıklama yapan akademisyene 18 ay hapis cezası

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Zibakelam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devrim Mahkemesi tarafından 18 ay hapse mahkûm edildiğini duyurdu. İranlı akademisyen, mahkemenin ayrıca sosyal, siyasi ve basın faaliyetlerini 2 yıl boyunca yasakladığını belirtti.

Tahran yönetimine "dış politika ve özgürlükler" konusunda yönelttiği eleştirilerle ön plana çıkan Zibakelam, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle Aralık 2017'de patlak veren ve rejim karşıtlığına dönüşen protestolarla ilgili yabancı bir haber ajansına demeç vermiş, ardından "rejim aleyhinde açıklama yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.