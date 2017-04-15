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İran'da sel: 14 ölü

İran'da meydana gelen sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de kayıp.

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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 14 kişi öldü, 37 kişi ise kayıp olarak bildirildi.

Cuma akşamı başlayan sağanak yağış, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletini etkisi altına aldı.
 
Bölgedeki yüzlerce evin sular altında kaldığını, otomobil ve diğer araçların sel sularında sürüklendiğini bildiren İran devlet kanalı, sel felaketinde en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Buna göre, sel sularına kapılmış olabileceği tahmin edilen 37 kişi ise halen kayıp.
 
IRNA haber ajansına konuşan Ajabshir bölge valisi, kurtarma ekiplerinin 3 kadın ve 9 erkek cesedi bulduklarını ancak söz konusu kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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