İran'dan ABD'ye dolar tehdidi

Trump yönetiminin yeni aldığı kararla vatandaşlarının ABD'ye girişi yasaklanan 7 ülkeden biri olan İran, karara sert tepki gösterdi.

Sputnik International'ın haberine göre, İran'da yeni mali yıl açılış töreninde konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif, İran'ın uluslararası piyasada ortak yeni bir para birimi veya çoklu kur portföylerini kullanabileceğini belirtti.

Doların İran dış ticareti için çok da önemli olmadığını belirten Valiollah Seif, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ticari partnerleriyle ticaret yaparken dolar yerine başka bir kur kullanmanın sorun çıkarmayacağını belirtti.

Bir kısım ekonomi analistleri ise İran'ın yıllık ortalama 41 milyar dolar petrol gelirine rağmen böyle bir hamle yapmasının finansal bir risk doğurabileceğine inanıyor.